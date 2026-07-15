İran'dan peş peşe ABD üslerine saldırı! Körfez'de tansiyon zirvede

İran Devrim Muhafızları, "Nasr 2" adı verilen operasyonun altıncı safhasını başlattıklarını duyurarak, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri noktalarının hedef alındığını ileri sürdü. Açıklamalarda, bölgedeki Amerikan askeri varlığının doğrudan hedef seçildiği belirtilirken, saldırıların kapsamına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar paylaşıldı.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre Ürdün'ün Azrak kentinde bulunan ABD hava üssü balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Üs içerisinde konuşlu olduğu belirtilen F-15, F-16 ve F-35 savaş uçakları ile MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçlarının bulunduğu sığınakların hedef alındığı ve imha edildiği iddia edildi.

"PATRIOT'LAR İŞE YARAMADI"

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları, Bahreyn'de ABD Beşinci Filosu tarafından kullanılan komuta ve kontrol merkezinin yanı sıra lojistik depoları ve yakıt depolama tesislerini de hedef aldıklarını iddia etti.

Açıklamalarda Bahreyn'in, İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına karşı ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini devreye soktuğu, ancak bazı füze ve İHA'ların engellenemediği öne sürüldü.

Öte yandan yarı resmi Fars Haber Ajansı da Devrim Muhafızları'nın daha önce Bahreyn'de düzenlenen bir başka operasyonda ABD'ye ait insansız deniz araçlarının kontrol merkezini imha ettiğini iddia etti.

KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'e ilişkin yayımladığı ayrı bir açıklamada da ülkedeki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini ileri sürdü. Açıklamada, Kuveyt halkına Amerikan askeri tesislerini hedef almaları ve ülkedeki ABD askeri varlığının sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

ÜRDÜN HALKINA ÇAĞRI

Açıklamada yalnızca askeri operasyonlara değil, siyasi mesajlara da yer verildi. Devrim Muhafızları, Ürdün halkına seslenerek ülkenin ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetleri için üs olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu. Ayrıca Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması gerektiği öne sürülürken, ABD tesislerine yönelik eylemler için "her fırsatın değerlendirilmesi" çağrısı yapıldı.

İran tarafından dile getirilen saldırı ve hasar iddiaları hakkında ABD, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn makamlarından henüz resmi doğrulama gelmedi.