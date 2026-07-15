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İran'dan flaş hamle: İngiliz Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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İran'dan flaş hamle: İngiliz Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İngiltere hükümetinin Dvrim Muhafızları Ordusu'nu "Devlet Tehditleriyle Mücadele Yasası" kapsamına alma kararının ardından İngiliz Büyükelçi Hugo Shorter İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İRAN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, Büyükelçi Shorter'i bakanlığa çağırarak Tahran'ın söz konusu karara ilişkin protestosunu iletti.

HÜKÜMETİN KARARINA 'SORUMSUZLUK' TEPKİSİ

Yusefi, İngiltere İçişleri Bakanı'nın parlamentoda İran'a yönelik açıklamalarını da eleştirerek, Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik suçlamaların "asılsız", "sorumsuz" ve İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri ile devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen temel ilkelere aykırı olduğunu savundu.

İngiltere'nin uzun yıllardır İran karşıtı silahlı grupların ve terör ağlarının liderleri ile mensuplarına ev sahipliği yaptığını belirten Yusefi, Londra yönetiminin iddialarının bu nedenle dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Eagle, 13 Temmuz'da, parlamentoya sunduğu yazıda, üç yabancı oluşumun yasaklı örgütler listesine eklenmesi için girişim başlatıldığını bildirmişti.

Açıklamada, bu oluşumların İran Devrim Muhafızları Ordusu, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Gönüllü Birliği ile İran güdümünde olduğu değerlendirilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) adlı grup olduğu ifade edilmişti.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shorter, 9 Temmuz'da, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik "güvenlik suçlamaları" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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