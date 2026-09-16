İran ve ABD arasında bombalamalar durmuyor

İran’ın güneyindeki Hürmüz Boğazı’nda bulunan Keşm Adası açıklarında deniz yönünden patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

PATLAMA SESLERİNİN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, yerel kaynaklar Keşm Adası’nda deniz yönünden birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlama seslerinin nedenine ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ BÜYÜYOR

Savaşın her anlamda zararını gören taraflar büyük mali yükün altına da girmiş durumda. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ne zaman biteceği belirsiz olan İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.