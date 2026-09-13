Bahreyn: İran’ın olduğu masada yer almayacağız

Bahreyn, Umman’ın başkenti Muskat’ta düzenlenmesi planlanan ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin ele alınacağı bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkiler normale dönene kadar İran’ın yer aldığı hiçbir ortak platformda bulunulmayacağı bildirildi.

"DİYALOG GERÇEKLERİN GÖZ ARDI EDİLMESİ ÜZERİNE KURULAMAZ"

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkeleri ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla 14 Eylül'de yapılması öngörülen zirveye ilişkin kararın daha önce resmi kanallar vasıtasıyla ev sahibi Umman’a iletildiğini belirtti. Açıklamada, "Bu tutum, Umman'ın samimi çabalarına ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog yolunu benimsemesine yönelik takdirimize gölge düşürmüyor. Ancak diyalog, gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamaz" ifadelerine yer verildi.

SİVİL VE EKONOMİK TESİSLER VURGUSU

Açıklamada ayrıca, Bahreyn’in altyapısına ve sivil tesislerine yönelik saldırılara maruz kaldığı hatırlatılarak bölgesel güvenlik tehditlerine dikkat çekildi. Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nın hedeflendiği belirtilerek, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırı riskinin mevcut bir tehlike olarak varlığını sürdürdüğü kaydedildi. (DHA)