İran Meclisi Arakçi'nin görevden alınması için harekete geçti

İran'da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile yürüttüğü temaslar yeni bir siyasi krizin fitilini ateşledi. Tahran Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti, Arakçi'nin görevden alınmasını isteyen azil önergesini İran Meclisi'nin resmi sistemine kaydetti.

BM ZİYARETİNDEKİ GÖRÜŞMELER SEBEP GÖSTERİLDİ

Girişimin merkezinde, Arakçi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile gerçekleştirdiği görüşme yer aldı.

Sabiti, Arakçi'nin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği bu temasın İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ve en üst düzey karar mekanizmalarının onayı dışında yapıldığını savundu. Milletvekili, görüşmenin ülkenin belirlediği dış politika çizgisiyle de bağdaşmadığını öne sürerek Dışişleri Bakanı hakkında azil sürecinin başlatılmasını istedi.

NEW YORK'TAKİ GİZLİ TEMAS KRİZİ BÜYÜTTÜ

Arakçi ile Witkoff arasındaki temas, 22 Eylül'de New York'ta gerçekleşti. Görüşmede ABD tarafında Jared Kushner da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump daha sonra söz konusu teması doğrularken, İran tarafı da görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. İran kaynaklarına göre Arakçi, ABD tarafına Tahran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartları iletti.

Ancak görüşmenin ardından Tahran'da Arakçi'nin bu teması hangi yetkiyle gerçekleştirdiği tartışması başladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Ali Khezrian da Arakçi'nin ABD'li yetkililerle müzakere yürütmek için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunmuştu.

AZİL ÖNERGESİ MECLİS SİSTEMİNDE

Sabiti'nin son hamlesiyle tartışma yeni bir aşamaya taşındı. Arakçi'nin görevden alınmasını hedefleyen önerge 3 Ekim'de Meclis sistemine kaydedildi.

Önergenin bir sonraki aşamada Meclis Başkanlığı tarafından ilgili komisyona gönderilmesi gerekiyor. Sürecin ilerlemesi halinde Arakçi'nin komisyonda milletvekillerine ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmenin kapsamı ve hangi yetkiye dayanarak gerçekleştirildiği konusunda açıklama yapması gündeme gelecek.

TAHRAN'DA YETKİ TARTIŞMASI

Krizin dikkat çeken taraflarından biri ise İran yönetimi içinde Arakçi'nin görüşmesi konusunda farklı açıklamaların yapılması.

Bazı milletvekilleri, Arakçi'nin ABD'lilerle temasının gerekli siyasi onay olmadan gerçekleştiğini savunurken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ise Arakçi'nin İran'ın şartlarını karşı tarafa iletmek üzere hareket ettiğini açıklamıştı.

Böylece New York'taki görüşme yalnızca İran-ABD diplomasisinin geleceğini değil, Tahran'daki dış politika yetkisinin kimde olduğu tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.

Sabiti'nin önergesiyle birlikte gözler şimdi İran Meclisi'ne çevrildi. Arakçi'nin koltuğunun geleceği konusunda bundan sonraki kritik adımın, önergenin Meclis Başkanlığı ve ilgili komisyon sürecinden geçip geçmeyeceği olması bekleniyor.