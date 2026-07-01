İran'dan ABD ve İsrail'e peş peşe sert mesajlar! "Mutabakata uyun, aksi halde..."

İran yönetimi, ABD ile yürütülen temaslar ve bölgedeki gerilim sürerken Washington ile İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın peş peşe yaptığı değerlendirmeler, Tahran'ın güvenlik ve nükleer politikalarında geri adım atmayacağı mesajı olarak yorumlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Arakçi, İran halkını ya da ülkenin siyasi liderliğini hedef alacak herhangi bir girişimin cevapsız kalmayacağını belirtti.

Arakçi, paylaşımında "İran halkına veya liderlerine yönelik herhangi bir tehdide anında ve güçlü bir yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

"EFENDİLERİNİ GÖRMEZDEN GELİRLERSE..."

İslamabad Mutabakat Zaptı'nın hükümlerinin son derece açık olduğunu ve kamuoyunun erişimine sunulduğunu ifade eden Arakçi, ABD Başkanı'na da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İsrail'e göndermede bulunan Arakçi, "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar vermeli. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir." sözleriyle sert bir uyarıda bulundu.

KALİBAF'TAN "HÜKÜMLERE UYUN ÇAĞRISI"

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ülkenin savunma politikalarına ilişkin kırmızı çizgileri açıkladı. Kalibaf, İran'ın füze programı ve askeri kapasitesinin hiçbir koşulda müzakere masasına getirilmeyeceğini belirterek, "Füze programımız ve askeri kapasitemiz kesinlikle müzakere edilemez." dedi.

Nükleer faaliyetlere ilişkin de konuşan Kalibaf, uranyum zenginleştirmenin İran'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru hakkı olduğunu savundu. "Uranyum zenginleştirme, bizim meşru ve vazgeçilmez hakkımızdır." diyen Kalibaf, ABD'ye de varılan mutabakatın hükümlerine bağlı kalması çağrısında bulundu.

Kalibaf, açıklamasının sonunda müzakerelerin sonuç vermemesi halinde farklı bir sürecin başlayacağı mesajını vererek, "Hedeflerimize ulaşmak için müzakere ediyoruz. Ancak mantığın dilinin ve mutabakat metninin etkisiz kaldığı durumda, gücün dili devreye girer." ifadelerini kullandı.