Doha zirvesi öncesi kritik detay: Taraflar doğrudan temas kurmayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile Katar’ın başkenti Doha’da bugün yeni bir temas sürecinin başlaycağına yönelik açıklaması, uluslararası arenada dikkatleri bölgeye yöneltti.

Edinilen bilgilere göre, görüşmelerin doğrudan bir liderler buluşması şeklinde değil, arabulucular aracılığıyla yürütülen dolaylı bir diplomasi zemini üzerinden ilerlemesi bekleniyor. İran yönetimi de Doha’ya bir heyet gönderdiğini doğrularken, ABD ile "yüz yüze bir temas planlanmadığını" özellikle vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ MASADA

Görüşmelerde en kritik başlıklardan biri olarak Hürmüz Boğazı öne çıkıyor. Bölge, küresel enerji taşımacılığı açısından stratejik bir geçiş noktası olurken İran’ın bu alanı önemli bir baskı unsuru olarak değerlendirdiği belirtildi.

Son dönemde yaşanan karşılıklı askeri gerilimlerin ardından, özellikle deniz taşımacılığı güvenliği yeniden tartışma konusu haline geldi. Tarafların bu hattaki kontrol ve güvenlik politikaları, diplomatik sürecin en hassas başlığı olarak görülüyor.

DONDURULAN FONLAR VE YAPTIRIM GERİLİMİ

İran’ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise yıllardır yurtdışında bloke edilen finansal varlıklara erişim meselesi. Tahran yönetimi, bu fonların yalnızca sözde değil, fiilen kullanılabilir hale getirilmesini talep ederken ABD tarafı ise olası bir çözümün, İran’ın taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olacağını savunuyor. Bu durum, iki taraf arasında güven krizinin halen devam ettiğine işaret etti.

LÜBNAN VE BÖLGESEL DENGELER

Müzakere dosyasının en karmaşık başlıklarından biri de Lübnan ve bölgesel güç dengeleri. İran’ın desteklediği unsurlar üzerinden şekillenen gerilim, özellikle İsrail hattındaki çatışmalarla birlikte değerlendirilirken, bölgesel askeri varlıkların geleceği de tartışma konusu.

İran'ın, görüşmelerde dış müdahalenin sınırlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve bölgedeki askeri gerilimin düşürülmesi gibi taleplerini öncelikli gündem olarak masaya taşımayı hedeflediği belirtildi.

“KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMAYACAK”

Tahran’da iç siyasi çevreler ise müzakere sürecine temkinli yaklaşıyor. Özellikle İran’ın füze kapasitesi ve nükleer programının görüşme kapsamı dışında tutulması gerektiği vurgulandı.

Ülkedeki bazı üst düzey isimler, dini lider Mücteba Hamaney’in belirlediği kırmızı çizgilerin aşılmaması gerektiğini savunarak, müzakere heyetine açık bir uyarı niteliğinde bildiri yayımladı. Bildiride, nükleer haklar, yaptırımların tamamen kaldırılması, savaş tazminatı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik gibi konuların pazarlık dışı olduğu ifade edildi.