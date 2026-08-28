İran Lideri Hamaney'den yeni karar: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylem yasak!

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülke birliğine ve toplumsal uyuma zarar verecek her türlü söylem ile eylemin yasak olduğunu ilan etti.

ABD'nin ekonomik baskılarına karşı hükümetin yerli üretime ağırlık vermesini isteyen Hamaney, İran ekonomisinde ABD dolarının rolünün azaltılması gerektiğine de dikkat çekti.

EKONOMİDE DOLARIN ROLÜ AZALTILACAK

"Hükümet Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Hamaney, ABD ve İsrail'in planlarına, yaptırımlara ve ablukaya rağmen İran hükümetinin gösterdiği çabaları takdir etti.

Hükümete önemli uyarılarda bulunan İran lideri; enflasyon, işsizlik, piyasa yönetimi, ekonomik büyüme, yatırım, yerli üretimi artırma ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü azaltma konularına ciddi şekilde odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"DİRENİŞ EKONOMİSİ" VE İTHALAT KURALI

Ekonomik sıkıntıların çözüm anahtarının "direniş ekonomisi" ve yerli üretime dayanmaktan geçtiğini belirten Hamaney, yerli üretimin yetersiz kaldığı alanlarda ise ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini ifade etti. Ülkeye yönelik düşmanca adımların ekonomik sonuçları olabileceğini aktaran Hamaney, akıllı ve daha etkili bir yönetimle bu etkilerin sınırlandırılabileceğini söyledi.

"TOPLUMSAL UYUMA ZARAR VEREN HER EYLEM YASAK"

Milli birlik ve toplumsal uyumu korumanın tüm yetkililer için birinci öncelik olması gerektiğini belirten Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum."

İran lideri ayrıca, ülkedeki eksiklik ve zayıflıkların açıkça öne çıkarılmasının düşmanların işine yarayacağını vurgulayarak, İran’ın sahip olduğu gücün vurgulanmasının şart olduğunu söyledi. (AA)