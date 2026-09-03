İran Kuveyt'e füze ve İHA'larla saldırı başlattı

Kuveyt ordusu, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TSİ sabah saat 6 sularında İran'dan füze ve İHA'larla saldırı başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditlere karşı koymak üzere devreye girdiği ifade edildi. Kuveyt Ordusu, halka güvenlik talimatlarını takip etme çağrısı yaptı.

İRAN'DAN FÜZE VE İHA SALDIRISI

Ordudan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı müdahalede bulunması nedeniyle bölgede patlama sesleri meydana geldi. Yetkililer, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşmazken, operasyonun sürdüğü belirtildi.

HALKA GÜVENLİK ÇAĞRISI

Kuveyt ordusu, halka yetkililerin güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Vatandaşlardan resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri ve panik yapmamaları istendi.