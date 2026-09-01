Ortadoğu'da çatışmalar yine başladı: ABD-İran birbirine girdi petrol fiyatı fırladı!

Uluslararası petrol piyasalarında hareketli bir gün yaşanıyor. Dün 89,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,37 dolardan tamamlamıştı. Ancak ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasıyla birlikte Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 23.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,8 artarak 95,27 dolara yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 dolar olarak belirlendi.

ABD'DEN İRAN HEDEFLERİNE SALDIRI

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün yapılan bir konutu vurması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi. İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattığını duyurdu.

TRUMP: "BUNLAR GENİŞ ÇAPLI VE GÜÇLÜ SALDIRILAR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar."

Trump, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne sekiz füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

İRAN'DAN MİSİLLEME TEHDİDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı. Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

PETROL FİYATLARINDA TEKNİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 95,95 doların direnç, 90,77 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)