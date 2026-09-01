Altın ve gümüş sert düştü, petrol uçtu: Küresel piyasalar yangın yeri!

Uluslararası piyasalarda tırmanan ABD tahvil faizleri ve Fed'in para politikasına dair belirsizlikler kıymetli madenler üzerinde ağır bir baskı oluştururken, altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler kaydedildi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Güncel verilere göre XAU/USD (Altın Spot) yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla 4.365 ile 4.375 dolar aralığında işlem görürken, XAG/USD (Gümüş Spot) yüzde 3 oranında gerileyerek 64,50 ile 64,73 dolar seviyelerine geriledi.

Gram altın 6 bin 794 liraya kadar geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SALDIRILARLA PETROL UÇTU

Hürmüz Boğazı'ndaki kritik gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 1 Eylül'de önceki güne kıyasla yüzde 2'ye yakın artış göstererek varil başına 92 dolar sınırını aştı.

Yunanistan merkezli deniz güvenliği danışmanlık şirketi Marisks, Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki dev petrol tankerinin kısa aralıklarla kimliği belirsiz cisimler tarafından hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan merkezli Bahri nakliye şirketi tarafından işletilen ham petrol tankeri Sidr, Umman'ın Khasab kentinin kuzeydoğusunda seyir halindeyken vuruldu. Sinokor tarafından işletilen Senegal Prosperity gemisinin ise Umman'ın doğusunda seyir halindeyken saldırıya uğradığı belirtildi.

DEĞERLİ METALLERİ BASKILAYAN KÜRESEL ETKENLER

Piyasaları aşağı çeken temel dinamiklerin başında, Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmaların körüklediği enflasyon endişeleri ve küresel tahvil satış dalgasıyla birlikte Ocak 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine tırmanan ABD Hazine tahvil faizleri yer alıyor. Artış gösteren faizler, herhangi bir faiz getirisi sunmayan kıymetli metallerin fırsat maliyetini yukarı taşıyor.

Diğer taraftan, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki şahin tonlu açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu politikalara verdiği destek, piyasalardaki para politikasının sıkı kalacağı yönündeki beklentileri pekiştirdi.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, eylül ayındaki toplantıda faiz artırımı ihtimalini yüzde 66 oranında fiyatlıyor. Piyasaların yön arayışında gözü çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam raporu ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Jeopolitik cephede Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırı tehditleri de küresel risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Bu gelişmeler eşliğinde diğer kıymetli metallerden platin 1.788,35 dolardan alıcı bulurken, paladyum ise yüzde 1,5 oranındaki düşüşle 1.334,52 dolara geriledi.