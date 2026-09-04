İnternetten tanıştığı 12 yaşındaki çocuğu otelde alıkoydu! ABD askerine cinsel istismar suçlaması

ABD’nin Ohio eyaletinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolması üzerine başlatılan soruşturma, 21 yaşındaki bir askerin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri, kayıp kızın cep telefonundan alınan sinyali takip ederek ulaştıkları otelde çocuğu bulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen asker Jayden C. Fox hakkında cinsel istismar suçlaması yöneltildi.

ÇOCUĞUN TELEFON SİNYALLERİ İZLENDİ

Olay, 14 Ağustos’ta Ohio’nun Willowick bölgesinde 12 yaşındaki kızın kayıp olduğunun bildirilmesiyle başladı. Kızın ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Montville Township polisi, çocuğun cep telefonundan alınan sinyalleri incelemeye aldı. Yapılan takip sonucunda sinyalin bir oteli işaret ettiği belirlendi.

Polis ekipleri otele gittiklerinde 12 yaşındaki kızı odalardan birinde buldu. Yapılan ilk incelemede odanın 21 yaşındaki Jayden C. Fox tarafından kiralandığı tespit edildi. Kız çocuğu güvenli şekilde ailesine teslim edilirken, Fox polis tarafından gözaltına alındı.

İNTERNETTE TANIŞTILAR

Soruşturma kapsamında polis, Fox ile 12 yaşındaki kızın internet üzerinden tanıştığını belirledi. İddiaya göre Fox, görev yaptığı Kuzey Carolina'daki askeri üsten izinli olduğu dönemde Ohio'ya gitti.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Fox'un, kız çocuğuyla buluşmak amacıyla Ohio'ya seyahat ettiği ve daha sonra otel odası kiraladığı değerlendiriliyor. Polis soruşturmasında taraflar arasındaki iletişim kayıtlarının da incelendiği bildirildi.

Kız çocuğunun otelde bulunmasının ardından olayla ilgili adli soruşturma genişletildi. Yapılan incelemeler sonucunda Fox hakkında "birinci derece ağır suç kapsamında tecavüz" suçlaması yöneltildi.

2 MİLYON DOLARLIK KEFALET

Fox'un tutuklanmasının ardından mahkeme tarafından 2 milyon dolar kefalet belirlendi. Yetkililer, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve elde edilecek yeni delillere göre Fox hakkında ilave suçlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı.

Olayın askeri boyutuyla ilgili incelemenin de sürdüğü belirtildi. Fox'un ABD Ordusu mensubu olduğu ve olay sırasında Fort Bragg'de görev yaptığı bildirildi.

Polisin soruşturması özellikle Fox ile 12 yaşındaki kız arasındaki iletişimin nasıl başladığı, Ohio'ya yapılan seyahatin nasıl planlandığı ve otel buluşmasının ayrıntıları üzerinde yoğunlaşıyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtirken, Fox hakkında şu aşamada yalnızca suçlama bulunduğunun ve yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.