ABD'de çocuk istismarcısı haham suç üstü yakalandı! "Cehennemde yanacaksınız" diye bağırdı

ABD'nin New York eyaletinde çocuk istismarını önlemeye yönelik düzenlenen iki günlük operasyon, bir hahamın da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. New York Eyalet Polisi'nin açıklamasına göre operasyon, 27 ve 28 Ağustos'ta Onondaga County'de gerçekleştirildi. Şüphelilerin, 15 yaşından küçük çocuklarla yasa dışı temas kurmaya çalıştıkları iddia edilirken tamamı "ikinci derece tecavüze teşebbüs" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

14 YAŞINDA SANDIĞI KİŞİ POLİS ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında New Hartford kentinden 66 yaşındaki haham Peter B. Schaktman da yer aldı. Yerel basının aktardığı mahkeme belgelerine göre Schaktman, mesajlaşma uygulamaları üzerinden 14 yaşında olduğunu düşündüğü bir kişiyle iletişim kurdu ve buluşmak üzere belirlenen noktaya gitti. Ancak karşısına çocuk yerine gizli görevdeki polis çıktı. Yetkililer, operasyon kapsamında gerçek bir çocuğun tehlikeye atılmadığını açıklarken Schaktman'ın üzerinde cinsel kayganlaştırıcı bulunduğu da yerel basına yansıdı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Schaktman'ın görev yaptığı Temple Emanu-El sinagogu ise olayın ardından hahamı görevlerinden uzaklaştırdı. Sinagog yönetimi, suçlamalar karşısında "derinden rahatsız olduklarını" belirterek olayın kurum içinde de incelendiğini açıkladı. Schaktman'ın suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

"CEHENNEMDE YANACAKSINIZ"

Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı yayıncıların Schaktman'ı buluşma sırasında yüzleştirdiği görülürken, görüntülerde hahamın karşı tarafa "Cehennemde yanacaksınız" anlamına gelen ifadeler kullandığı iddia edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ARALARINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Operasyonda gözaltına alınan diğer 8 kişinin arasında bağlantı olup olmadığı ise araştırılıyor. Polis, şüphelilerin birbirinden bağımsız olarak soruşturulduğunu belirtirken operasyona FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve New York Eyalet Polisi'nin çeşitli birimleri de destek verdi.