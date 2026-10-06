İngiltere-İsrail gerilimi dinmiyor: Onlarca diplomat sınır dışı edilecek

İngiltere'nin tehdidi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden mal ticaretini yasaklayan ve yeni yasa dışı yerleşim inşasına yardım eden İngiliz şirketlerine yaptırım uygulayan İngiltere kararına misilleme olarak başkonsolosluğu kapatma kararı aldığı bir dönemde geldi. İsrail gazetesi Ynet, İsrailli yetkililere gönderilen bir mesaja dayanarak toplu sınır dışı tehdidini ilk kez bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, spekülasyon hakkında yorum yapmayacağını söyledi ve raporu doğrudan yalanlamadı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere'nin yaptırım kararının "ahlaki açıdan çarpık" olduğunu söyledi ve iktidardaki İşçi Partisi'ni İsrail'e düşman olmakla suçladı.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E KARŞI SINIR DIŞI TEHDİDİ

İngiltere, İsrail'in Doğu Kudüs'teki başkonsolosluğunu kapatması durumunda, İsrail'den çıkarılacak her İngiliz diplomat için bir İsrail diplomatını sınır dışı etmekle tehdit etti. Bu, 27 İsrail diplomatının sınır dışı edilmesi anlamına gelebilir. Tehdit, İngiliz-İsrail diplomatik ilişkilerinde İsrail'in kuruluşundan bu yana en düşük nokta olarak değerlendiriliyor.

YNET: TEHDİT MESAJI İSRAİLLİ YETKİLİLERE İLETİLDİ

İsrail gazetesi Ynet, İsrailli yetkililere gönderilen bir mesaja dayanarak toplu sınır dışı tehdidini ilk kez bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, spekülasyon hakkında yorum yapmayacağını söyledi ve raporu doğrudan yalanlamadı. Habere göre tehdit, İngiliz-Rus diplomatik ilişkilerini hatırlatan bir adım olarak nitelendirildi.

İSRAİL'İN KONSOLOSLUK KAPATMA KARARI VE İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI

İsrail, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ticaretini yasaklama ve yeni yasa dışı yerleşim inşasına yardım eden İngiliz şirketlerine yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiltere başkonsolosluğunu kapatmakla tehdit etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere'nin yaptırım kararının "ahlaki açıdan çarpık" olduğunu söyledi ve iktidardaki İşçi Partisi'ni İsrail'e düşman olmakla suçladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, konsolosluğun perşembe günü kapatılacağını açıkladı.