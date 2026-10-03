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Eski İsrail Başbakanı Barak patladı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu’nun 27 Ekim’deki seçimleri erteleyebilecek bir savaşa zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu ise İsrail’e yönelik bir dış saldırı hazırlığı olduğunu savunmuştu.

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Eski İsrail Başbakanı Barak patladı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri erteletebilmek için ülkeyi yeni bir savaşa sürükleyecek adımlar attığını öne sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Barak, Netanyahu'nun siyasi bekası için güvenlik krizlerini kullandığını savunarak "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Netanyahu'nun söylemlerine ve siyasi hamlelerine sert tepki gösteren Ehud Barak, İsrail liderinin gerçekleri çarpıttığını belirtti. Netanyahu'nun geçmişte dile getirdiği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözünü hatırlatan eski Başbakan, muhalefete ve kamuoyuna çağrıda bulunarak "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Eski İsrail Başbakanı Barak patladı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor - Resim : 1

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Barak’ın açıklamaları, İsrail’de seçimlere bir aydan az süre kala geldi. Ülkede güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanılması konusunda iç tartışmaların da tırmandığı belirtildi.

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NETANYAHU DIŞ SALDIRI İDDİASINI DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Kamuoyu yoklamalarında geriye düştüğü belirtilen Netanyahu, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İsrail’e yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı, söz konusu saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Muhalefet ise Netanyahu’nun bu açıklamasını "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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