CAATSA yaptırımlarını sordular: Trump'ın Türkiye ve Erdoğan mesajı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplarken Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Trump’a, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sürecinde gecikme olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı da, “Herhangi bir gecikme yok” yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisine vurgu yaparak “Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum.” dedi.

“ERDOĞAN’I HER ZAMAN MUTLU EDECEĞİM”

Trump, Erdoğan ile düzenli olarak görüştüğünü de belirterek Türkiye’ye ilişkin mesajını yineledi ve açıklamasında "Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım” ifadesini de kullandı.

CAATSA YAPTIRIMLARI S-400 SONRASI UYGULANDI

CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından uygulanmıştı. Trump'ın Temmuz 2026'da Ankara'da yaptığı açıklamalarda da Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına ilişkin ifadeler gündeme gelmişti.

Trump, ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisine de dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye göre daha iyi olduğunu söylemişti.

S-400 VE CAATSA MASADA: ARTIK KRİTİK VİRAJA GİRİLDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da ayrıca 22 Eylül'de Türkiye ile ABD arasındaki S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti.

Barrack, ABD ve Türkiye ekiplerinin ikili ve bölgesel konulardaki sorunları çözmek için çalıştığını belirtirken, S-400 meselesinin ABD mevzuatı, CAATSA ve sistemin kullanım durumu, mülkiyeti ile geleceğine ilişkin başlıkları kapsadığını ifade etmişti.

23 Eylül'deki açıklamasında ise Barrack, S-400 konusunda hukuki ve düzenleyici sürecin zaman alacağını belirtmiş, Türkiye ile ABD'nin Kongre tarafından belirlenen şartlar üzerinde çalıştığını söylemişti.