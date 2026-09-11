İmzalar atıldı: Türkiye ve İtalya resmen anlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakanlık arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sunacak önemli bir adım olduğunu belirtti. Mutabakat kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu ile iki ülke arasındaki diyaloğun daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim başta olmak üzere ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumsallaştıracak, vatandaşlarımızın haklarının korunup güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

(ANKA)