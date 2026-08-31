İkinci dünya da bulundu: Tam 53 ışık yılı uzaklıkta, Dünya'dan da 23 kat daha ağır çıktı!

NASA’nın TESS uydusu, Dünya’dan yaklaşık 53 ışık yılı uzaklıktaki HD 21749 sisteminde dikkat çeken iki ötegezegen tespit etti. Sistem, hem Dünya’nın yaklaşık 23 katı kütleye sahip HD 21749b’ye hem de TESS’in keşfettiği ilk Dünya büyüklüğündeki gezegen HD 21749c’ye ev sahipliği yapıyor.

53 IŞIK YILI UZAKLIKTAKİ DEV DÜNYA DİKKAT ÇEKTİ

Reticulum takımyıldızı yönünde bulunan HD 21749b, Dünya’nın yaklaşık üç katı büyüklüğünde ve 23 katı kütleye sahip. Gezegen, Güneş’in yaklaşık yüzde 80’i kütlesindeki bir K-cüce yıldızın çevresinde dönüyor.

HD 21749b’nin yıldızının etrafındaki bir turunu tamamlaması 36 gün sürüyor. Tahmini sıcaklığının ise yaklaşık 150 derece olduğu belirtiliyor. Büyük kütlesi ve boyutuna göre yoğun yapısı nedeniyle Neptün altı gezegen olarak değerlendiriliyor. Güneş Sistemi’nde bu gezegene doğrudan benzer bir dünya bulunmuyor.

ATMOSFERİ İNCELENEBİLECEK

Gezegenin Dünya’ya görece yakın olması, yıldızının parlaklığı ve sıcaklığı bilim insanlarının ilgisini artırıyor. Araştırmacılar, gelecekte yapılacak gözlemlerle atmosferinin yapısını incelemeyi hedefliyor.

İletim spektroskopisi gibi yöntemlerle atmosferden geçen yıldız ışığındaki değişimler incelenerek su buharı ve karbondioksit gibi gazların izleri araştırılabilecek. James Webb Uzay Teleskobu da bu tür çalışmalar için kullanılabilecek araçlar arasında yer alıyor.

TESS İLK DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GEZEGENİ KEŞFETTİ

HD 21749b’nin keşfinin ardından aynı sistemde ikinci bir gezegen daha bulundu. Nisan 2019’da duyurulan HD 21749c, Dünya’nın yaklaşık yüzde 89’u büyüklüğünde ve kayalık bir gezegen olarak tanımlanıyor.

HD 21749c’nin yıldızının etrafındaki turunu tamamlaması sekiz günden kısa sürüyor. Bu gezegen, TESS tarafından keşfedilen ilk Dünya büyüklüğündeki gezegen oldu.

JAMES WEBB ATMOSFERİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZECEK

NASA’nın TESS uydusu, yıldızların parlaklığındaki küçük ve düzenli değişimleri izleyerek ötegezegenleri tespit ediyor. Bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde yıldız ışığında meydana gelen kısa süreli düşüş, bilim insanlarına gezegenin varlığı hakkında ipucu veriyor.

HD 21749b, TESS’in keşfettiği üçüncü küçük gezegen olarak öne çıkarken, aynı sistemdeki HD 21749c de görev açısından önemli bir keşif oldu.