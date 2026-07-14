ICE polislerinden bir haftada ikinci infaz

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonları, son günlerde peş peşe yaşanan ölümcül müdahalelerle ülke gündemine oturdu. Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir yaşayan Meksika asıllı Lorenzo Salgado Araujo'nun 7 Temmuz'da ICE polislerince vurularak öldürülmesinin üzerinden çok geçmeden, benzer bir ölüm haberi bu kez Maine eyaletinden geldi. Maine'in Biddeford kentinde sınır dışı edilmek üzere aranan bir şüpheli, ICE ekiplerinden aracıyla kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Maine eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin sınır dışı edilmek üzere aranan bir kişiyi yakalama girişimi ölümle sonuçlandı. Biddeford kentinde meydana gelen olayda, ülkede yasa dışı bulunduğu tespit edilen ve hakkında sınır dışı kararı olan şüpheli, ICE görevlilerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

"ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI" İDDİASI

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre olay, dün sabah saatlerinde ekiplerin söz konusu kişiyi takibe almasıyla başladı. Araçla olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelinin durdurulmaya çalışıldığı esnada, kamu güvenliği endişesi gerekçesiyle bir yetkili tarafından silahla vurulduğu bildirildi. Olay yerine çağrılan acil durum ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü kurtarılamadı. The New York Times'ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise sürücünün kaçış esnasında aracını güvenlik güçlerine karşı bir silah olarak kullandığı öne sürüldü.

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Maine Senatörü Angus King'in sözcüsü Matthew Felling, hayatını kaybeden kişinin Joan Sebastian Guerrero olduğunu duyururken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı kimlik konusunda henüz resmi bir doğrulamadı. Olay hakkında Biddeford Polis Departmanı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturma başlattı.

ICE OPERASYONLARINDA PEŞ PEŞE ÖLÜMLER

Yaşanan bu son olay, ICE ekiplerinin karıştığı ve ölümle sonuçlanan operasyonları yeniden gündeme getirdi. Kısa bir süre önce, 7 Temmuz'da Texas eyaletinin Houston kentinde de benzer bir olay yaşanmış; 30 yılı aşkın süredir ABD'de yaşayan Meksika asıllı Lorenzo Salgado Araujo, ICE polislerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. (AA)