ABD'de kan donduran olay: Türk çift evlerinde ölü bulundu

ABD'nin Los Angeles şehrine bağlı Westwood semtinde trajik bir olay meydana geldi. Bölgede yaşayan 8,5 aylık hamile Gül Çamdeviren Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan, ikamet ettikleri evde hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu. Anne karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Los Angeles merkezli KTLA TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, cuma sabahı saat 05.40 sularında Holmby Avenue üzerinde bulunan bir evden silah sesleri geldiğine dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese ulaşan polis ekipleri, eve girdiklerinde Gül Çamdeviren Erdoğan ve eşi Aytaç Erdoğan'ı silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hem çiftin hem de 8,5 aylık anne karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYET VE İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Soruşturmayı yürüten LAPD yetkilileri, olayın bir cinayet ve ardından gelen intihar vakası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlk bulgulara göre, Aytaç Erdoğan'ın hamile eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği iddia ediliyor. Çiftin komşuları, 4 Temmuz'da doğacak bebekleri için neşeli bir "baby shower" partisi düzenlendiğini belirtirken, bu kutlamadan sadece birkaç gün sonra yaşanan şaşkınlık yarattı. Olayın kesin nedeni ve detayları, kriminal incelemeler ile adli tıp raporunun ardından netleşecek.

BAŞKONSOLOSLUK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Olay yerinde uzun süren detaylı bir delil toplama çalışması gerçekleştiren dedektifler, çiftin son günlerdeki iletişimlerini ve olay öncesi yaşanan olası gelişmeleri mercek altına aldı. Yaşanan olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da devreye girdiği ve soruşturma sürecini yakından takip ettiği bildirildi. Yetkililer, aileyi tanıyan veya olaya dair bilgi sahibi olan kişilerin yerel polis birimleri ya da Başkonsolosluk ile irtibata geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.