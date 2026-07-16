ICE operasyonları diplomatik krize dönüştü! Kolombiya Trump'tan açıklama istedi

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero'nun ölümü, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

Petro, genç göçmenin temel haklardan mahrum bırakılan bir anlayışın kurbanı olduğunu savunarak, yaşananların yalnızca bireysel bir olay değil, ABD yönetiminin sorumluluğunda gerçekleşen ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti. Kolombiya'nın ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarının olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması amacıyla gerekli hukuki süreci başlatmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

3 YAŞINDAKİ KIZIYLA BİRLİKTEYDİ

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak ABD makamlarından kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesini talep etti. Açıklamada, Guerrero'nun vurulduğu sırada 3 yaşındaki kızıyla birlikte aracında bulunduğu belirtilirken, ailesine başsağlığı dilekleri iletildi ve olay sert ifadelerle kınandı.

Bakanlık ayrıca, Washington Büyükelçiliği ile Boston Başkonsolosluğu'nun hem yerel yetkililer hem de hayatını kaybeden göçmenin ailesiyle sürekli temas halinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, olayın tüm ayrıntılarının hızla ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısı yinelendi.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ ÖLÜM

Guerrero'nun ölümü, son günlerde ICE operasyonlarında yaşanan ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti. 7 Temmuz'da Texas'ın Houston kentinde, yaklaşık 30 yıldır ABD'de yaşayan Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo da ICE ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Ardından 13 Temmuz'da Maine eyaletinin Biddeford kentinde Kolombiyalı Johan Sebastian Duran Guerrero'nun vurularak hayatını kaybetmesi, göçmen operasyonlarında güvenlik güçlerinin güç kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Biddeford'daki olayın, ABD'de göçmenlik politikalarının sertleşmeye başladığı geçen yıldan bu yana ICE ekiplerinin güç kullanımı sonucu ölümle sonuçlanan en az dokuzuncu vaka olduğu belirtilirken, yaşanan gelişmeler göçmen hakları ve kolluk kuvvetlerinin müdahale yöntemlerine ilişkin eleştirileri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.