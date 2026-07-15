Tepki çeken göçmen ölümleri sonrası ABD frene bastı! ICE'ın trafik operasyonları askıya alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), son günlerde yaşanan ölüm olaylarının ardından dikkat çeken bir karara imza attı. Kurum, ülke genelinde trafik çevirmeleri sırasında gerçekleştirilen göçmen gözaltı operasyonlarını geçici olarak askıya aldı. Kararın, ICE'nin Uygulama ve Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) biriminde görev yapan ve araç durdurma operasyonlarına katılan personeli kapsadığı belirtildi.

Kararın alınmasında, geçen hafta Houston ile Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinde meydana gelen iki ayrı olay etkili oldu. Bu operasyonlarda Meksika ve Kolombiya uyruklu iki göçmen, ICE görevlilerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

KARARIN SÜRESİ AÇIKLANMADI

Washington Post'a konuşan eski bir üst düzey yetkili, ICE merkezinin saha ekiplerine ülke genelini kapsayan yeni bir talimat gönderdiğini belirterek, memurlara araçlarla hiçbir şekilde etkileşime girilmemesi yönünde emir verildiğini söyledi. Ancak uygulamanın kapsamı ve ne kadar süre yürürlükte kalacağına ilişkin resmî ayrıntılar henüz paylaşılmadı. İç Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Bakanlık, her iki olayda da sürücülerin gözaltına alınmamak için kaçmaya çalıştığını, memurların ise kendilerini savunmak amacıyla silah kullandığını savundu. Buna karşın Houston ve Biddeford'daki yerel yetkililer ile göçmen hakları savunucuları bu açıklamalara itiraz ederek, olayların bağımsız şekilde soruşturulmasını istedi.

ESKİ ICE VEKİLİ DE KARARI ONAYLADI

Yaşanan gelişmeler, ICE'nin operasyon yöntemleri ve güç kullanımı politikalarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Kongre üyeleri, güvenlik uzmanları ve eski kurum yöneticileri, özellikle trafik durdurma operasyonlarında uygulanan prosedürlerin ve personel eğitimlerinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ICE Müdür Vekili olarak görev yapan John Sandweg de alınan kararı yerinde buldu. Sandweg, Donald Trump'ın geçen yıl yeniden göreve gelmesinden bu yana ICE personelinin araçlara ateş açtığı beş ayrı ölümcül olay yaşandığını hatırlatarak, trafik operasyonlarının geçici olarak durdurulmasının mevcut tablo karşısında makul bir önlem olduğunu ifade etti.