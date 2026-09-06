Hürmüz'de misilleme savaşı! Tankerler ve gemiler hedef alındı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun gerekçesini Devrim Muhafızları Ordusunun Amerikan Donanmasına ait iki gemiye balistik füze fırlatması olarak açıkladı ve bu gelişmenin ardından üç İran gemisinin vurulduğunu duyurdu. Vurulan gemilerden birinin, Tahran yönetiminin petrol ihracat merkezi olan Hark Adası açıklarında seyrettiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper konuya ilişkin açıklamasında, "Devrim Muhafızları mesajı net alsın: İki gemimize ateş açarsanız, üç geminizi devre dışı bırakarak çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" ifadelerini kullandı. CENTCOM ayrıca söz konusu çatışmalarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini kaydetti.

İRAN'DAN SERT UYARI: ŞÜPHELİ HAREKETLERDEN UZAK DURUN

Saldırıların ardından Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki Amerikan askeri unsurlarına yönelik operasyonlarını artıracağını bildirdi. İranlı makamlar, Hürmüz Boğazı'ndaki üç tankerin yanı sıra farklı sahalarda ABD ile bağlantılı üç gemiyi daha hedef aldıklarını açıkladı.

Reuters ajansının aktardığı bilgilere göre, İran devlet televizyonunda yayımlanan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bildirisinde deniz personeli uyarıldı. Açıklamada, "'Terörist' ABD ordusuna kanmayın, yetki verilmeyen suyollarından geçmeyi amaçlayan her türlü şüpheli hareketten uzak durun. Aksi takdirde hedef alınırsınız" denildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim ise Hark Adası demirleme bölgesinde bulunan bir tankere dört ABD füzesinin isabet ettiğini aktardı. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği ve gemi mürettebatının tahliye edildiği kaydedildi.

TRUMP'IN ÇELİŞKİLİ ADIMLARI: YAPAY ZEKA PAYLAŞIMINDAN GERÇEK FÜZELERE

Son karşılıklı saldırılar, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı bombardımanlarla tırmanan çatışma sürecini daha derin bir aşamaya taşıdı. Başkan Donald Trump yönetimi bir yandan yaptırımları genişleterek Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, diğer yandan askeri müdahale kartını masada tutmaya devam ediyor.

Trump, 31 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Hark Adası'nın "yerle bir edildiğini" gösteren yapay zeka üretimi bir video paylaştı. İran makamları bu paylaşıma tepki göstererek, adaya yönelik olası bir saldırıya çok sert karşılık verileceğini ilan etti.

Trump’ın Hark Adası’na yönelik politikası daha önce de zikzaklar çizmişti. 11 Haziran'da adayı ele geçirmek istediğini söyleyen Trump, Tahran ile Washington'ın savaşı sonlandırmayı amaçlayan 17 Haziran tarihli geçici anlaşmayı imzalamasından birkaç gün önce askeri operasyon ihtimalini rafa kaldırdığını belirtmişti.

KÜRESEL ENERJİ HATTI KİLİTLENDİ: PETROLDE SON AYLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Yaşanan çatışmalar doğrudan küresel enerji arzını sarsıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi konumundaki İran, savaştan önce ham petrol ihracatının yüzde 90'ını Hark Adası üzerinden yapıyordu. Ancak bu sevkiyatlar, ABD'nin nisan ayı ortasında başlattığı deniz ablukası nedeniyle büyük oranda kesintiye uğradı.

İran'ın, savaştan önce küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasının ardından Washington, İran limanlarına yönelik ablukayı sıkılaştırdı. Hark Adası'na yönelik son Amerikan füzeleri, abluka altındaki İran petrol sektörünü ve ülke ekonomisini daha ağır bir tabloyla karşı karşıya bıraktı.

Ortadoğu'da genişleyen askeri çatışmalar küresel piyasalardaki tedarik endişesini en üst seviyeye çıkardı. Brent ham petrolün varil fiyatı, çatışmaların etkisiyle cuma günü 96,28 dolara yükselerek 24 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeden kapandı.