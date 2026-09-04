Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderecek

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na asker konuşlandırmak için hazırlıklara başladı. Yerel medyaya göre, askeri ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Seul yönetiminin bu adımla bölgedeki serbest ticaret akışını güvence altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

GÜNEY KORE'DEN BOĞAZA ASKER GÖNDERME PLANI

Yerel medya, Güney Kore'nin yıl sonundan önce Hürmüz Boğazı'na deniz kuvvetleri unsurları göndermeyi planladığını duyurdu. Operasyonun temel amacı, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik su yolunda seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek olarak açıklandı. Yetkililer, konuşlandırmanın kapsamına ve büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

TRUMP SEUL YÖNETİMİNİ HEDEF ALMIŞTI

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayında yaptığı, Güney Kore'nin İran'a karşı savaşta Washington'a yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle askeri işbirliğini azaltma açıklamasının hemen ardından geldi. Trump, Seul'ün bu tutumunu eleştirerek iki ülke arasındaki ortak tatbikatların önemli ölçüde azaltılacağını duyurmuştu. Güney Kore'nin mevcut hamlesi, Washington'la yaşanan gerilime rağmen bölgesel güvenlik ve ekonomik çıkarları koruma iradesini gösteriyor.

JEOPOLİTİK DENGE ARAYIŞI

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını Ortadoğu'dan karşılayan Seul yönetimi için kritik bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu hamlenin aynı zamanda Washington ile ilişkileri düzeltme çabası olarak da okunabileceğini belirtirken, askeri yardımı reddetme kararı nedeniyle oluşan gerilimin tamamen ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade ediyor. Güney Kore'nin boğaza katkısının, ABD öncülüğündeki koalisyona doğrudan katılım mı yoksa bağımsız bir operasyon mu olacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.