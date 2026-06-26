Hürmüz’de gizli diplomasi: ABD ve İran iletişim hattı kuruldu

Ortadoğu’nun en stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken bir diplomatik güvenlik adımı atıldığı öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bölgede yaşanabilecek olası askeri temasların çatışmaya dönüşmesini önlemek amacıyla doğrudan bir iletişim mekanizması oluşturuldu.

Söz konusu düzenlemenin, geçtiğimiz hafta İsviçre’de yapılan dolaylı görüşmelerin ardından hız kazandığı ve sürece Pakistan ile Katar gibi arabulucu ülkelerin dahil olduğu ifade edildi. Anlaşma çerçevesinde, deniz geçişleri sırasında yaşanabilecek riskli askeri yakınlaşmaların anında bildirileceği ve olası yanlış anlaşılmaların önüne geçileceği belirtildi.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar da gerilimin hassasiyetini ortaya koydu. Garibabadi, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin “belirsiz düzenlemeler” ya da İran’ın kıyı devleti rolünü göz ardı eden yapılarla garanti altına alınamayacağını vurguladı.

İranlı yetkili ayrıca, Tahran’la koordinasyon sağlanmadığı takdirde alternatif güzergâhların da askıya alınabileceği yönünde dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Bu açıklama, bölgedeki enerji ve ticaret akışının geleceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yeni iletişim hattının, özellikle Hürmüz gibi küresel enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçitte, ani askeri gerilimlerin önüne geçip geçemeyeceği ise uluslararası kamuoyunda yakından izleniyor. (AA)