Umman koridoru açtı, İran karşı çıktı! Hürmüz'de yeni kriz

Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığına yönelik yeni düzenleme tartışmaları, İran ile Umman arasında diplomatik ve operasyonel bir gerilim başlığına dönüştü. Bölgedeki kritik enerji sevkiyat hattında yaşanan gelişmeler, uluslararası deniz trafiğinde belirsizlik yaratırken İran’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Donanması, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı duyuruda, boğazdan geçişler için yalnızca İran tarafından belirlenen güzergâhların geçerli olduğunu bildirdi. Açıklamada, son günlerde bazı tarafların koordinasyon olmaksızın yeni bir deniz rotası önerdiği ifade edilerek bu girişim “kabul edilemez ve riskli” olarak nitelendirildi.

"ROTALAR İRAN TARAFINDAN BELİRLENECEK"

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak tüm ticari gemilerin, İran tarafından belirlenen rotalara uymak zorunda olduğu vurgulandı. Gemilerin, geçiş öncesinde ve sırasında İran Devrim Muhafızları Donanması ile doğrudan iletişim kurması gerektiği belirtilirken, aksi yöndeki hareketlerin “müdahale gerektirecek ihlaller” olarak değerlendirileceği ifade edildi.

İran tarafı, iletişim için belirlenen kanalın da “16 numaralı deniz telsiz frekansı” üzerinden yürütülmesi gerektiğini duyurarak, bölgedeki tüm gemi trafiğinin bu sistemle koordine edilmesini istedi.

UMMAN VE IMO TEMASI

Öte yandan Umman Ulaştırma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda geçici bir deniz koridoru oluşturulması ihtimali üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile temas halinde olduklarını duyurmuştu. Umman, bu süreçte gemilerin IMO üzerinden gerekli yönlendirmeleri takip etmesi gerektiğini belirtmişti.

Böylece aynı stratejik su yolu için iki farklı koordinasyon önerisinin ortaya çıkması, bölgedeki deniz trafiğinde yetki ve kontrol tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji taşımacılığı açısından taşıdığı kritik önem nedeniyle, gelişmenin uluslararası denizcilik çevrelerinde yakından izlendiği bildiriliyor.