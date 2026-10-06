Hindistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

Hindistan'ın kuzey bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 5,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi.

Yer sarsıntısının yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SARSINTI SONRASI İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Meydana gelen sarsıntının ardından bölgedeki ekipler hızla inceleme başlattı. Deprem sonrasında yapılan ilk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı. Ekiplerin bölgedeki durumu yakından takip ettiği belirtildi. (AA)