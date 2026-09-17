Dünya liderleri Hindistan'da yemekten zehirlendi iddiası! Xi Jinping'in felç geçirdiği bile söylendi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 12-13 Eylül'de dünyanın önde gelen yükselen ekonomilerini bir araya getiren 18. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Genişleyen BRICS yapısının üyeleri ve partner ülkelerinden üst düzey isimlerin katıldığı zirve, küresel siyasetin önemli aktörlerini aynı masada buluşturdu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi zirvenin öne çıkan katılımcıları arasında yer aldı.

ZİRVENİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Zirvede dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda üst düzey yöneticinin bir araya gelmesinin ardından sosyal medyada dikkat çekici bir sağlık iddiası dolaşıma girdi. Polymarket'in haberine göre “BRICS Zirvesi'ne katıldıktan sonra birden fazla dünya liderinin hastalandığı” öne sürüldü.

İddianın yayılmasında ise Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın zirve sonrasında rahatsızlanması etkili oldu.

RAHATSIZLIĞI DOĞRULANDI

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ramaphosa'nın sağlık sorunları nedeniyle kamuya açık programlarından geçici olarak çekildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre 14 Eylül'de BRICS Zirvesi'nden dönen Ramaphosa'ya doktorları tarafından dinlenmesi ve iyileşmeye odaklanması tavsiye edildi. Cumhurbaşkanlığı, Ramaphosa'nın rahatsızlığının niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, zirveye katılan başka liderlerin de sağlık sorunları yaşadığına ilişkin çeşitli paylaşımlar hızla yayılmaya başladı.

HİNDİSTAN'DAN JET YALANLAMA

İddiaların büyümesi üzerine Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın (MEA) doğrulama birimi devreye girdi.

Bakanlığın 17 Eylül'de yaptığı paylaşımda, birden fazla dünya liderinin BRICS Zirvesi'nin ardından hastalandığı yönündeki paylaşımlar “sahte” olarak nitelendirildi. Bakanlık ayrıca sosyal medya kullanıcılarını “kötü niyetli paylaşımlar” konusunda uyardı.

XI JINPING SÖYLENTİLERİ DE YAYILDI

Söylentilerin odağındaki isimlerden biri de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping oldu.

Xi'nin BRICS Zirvesi sırasında veya sonrasında sağlık sorunu yaşadığı, hatta bazı sosyal medya hesaplarında daha ağır sağlık problemleri geçirdiği, bayıldığı ve felç geçirdiği ileri sürüldü.

Çin'in resmi kayıtlarına göre Xi, 13 Eylül'de BRICS Zirvesi'nden ayrılarak planlanan programı doğrultusunda Pekin'e döndü. Xi'nin zirveden tıbbi bir acil durum nedeniyle erken ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Şimdilik doğrulanabilen tek gelişme Ramaphosa'nın rahatsızlanması olurken, Xi Jinping başta olmak üzere diğer liderlere ilişkin iddialar teyit edilmiş değil. BRICS Zirvesi'nin hemen ardından ortaya çıkan bu söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, Hindistan makamlarının yalanlaması iddiaların doğruluğu konusunda soru işaretlerini artırdı.