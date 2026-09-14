Dünya liderleri bu menüyle ağırlandı! Himalaya mantarından altın varaklı tatlıya

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra liderler için hazırlanan gala yemeğiyle de dikkat çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliğinde Bharat Mandapam'da verilen yemekte, ülkenin farklı bölgelerine ait geleneksel tatlar modern sunumlarla bir araya getirildi.

Gala yemeğinin en dikkat çekici özelliği ise menünün baştan sona vejetaryen olmasıydı. Hindistan merkezli ANI'nin aktardığı menüde Gujarat'tan Himalayalar'a, Güney Hindistan'dan Eski Delhi'ye uzanan geniş bir mutfak seçkisi yer aldı.

ET YERİNE MANTAR

Yemeğin başlangıcında Gujarati mutfağının geleneksel lezzeti khandvinin modern bir yorumu olan “Khandvi Mille-Feuille” servis edildi. Hardal tohumu, Hindistan cevizi ve köri yapraklarıyla tatlandırılan nohut unlu katmanlı başlangıç, safranlı mango, mikro yeşillikler ve yoğurt sosuyla sunuldu.

İkinci başlangıç ise klasik galouti kebabın vejetaryen bir yorumu olarak hazırlanan “Khumb Galouti” oldu. Tavuk ya da et yerine mantarın kullanıldığı kebap, nane taneleri ve şirmal ekmeğiyle birlikte servis edildi.

SOFRANIN YILDIZI HİMALAYALAR'DAN GELDİ

Ana yemek bölümünde Hindistan'ın farklı bölgelerini temsil eden birbirinden farklı tatlar yer aldı. Menünün öne çıkanlarından biri, Himalayalar'da yetişen nadir kuzugöbeği mantarından hazırlanan “Gucchi Marmik” oldu. Safran, kuru üzüm, badem ve kuşkonmazla hazırlanan yemek, sofranın en özel lezzetlerinden biri olarak sunuldu.

Bunun yanında domates ve arpacık soğanlı yoğun bir sos içerisinde hazırlanan Paneer Lababdar, Güney Hindistan mutfağını yansıtan havuç ve fasulye yemeği Carrot Bean Poriyal ile mercimek ve domates bazlı Thakkali Belle Saaru da ana menüde yer aldı. Yemeklerin yanında ise darı pilavı, Hint ekmekleri ve pancarlı yoğurt sosu servis edildi.

Darı seçimi de yalnızca gastronomik bir tercih olarak kalmadı. Hindistan'ın “Shree Anna” olarak tanımladığı darıların besleyici özellikleri, daha az kaynak gerektirmesi ve sürdürülebilir tarımla ilişkilendirilmesi nedeniyle menüde özellikle öne çıkarıldığı belirtildi.

FİNALDE ALTIN VARAKLI TATLI

Gecenin son bölümünde ise sofraya Eski Delhi mutfağından ilham alan meyveli krema ve pirinç pudingi getirildi. Tatlı, dut ve yenilebilir altın yapraklarla süslenerek servis edildi.

Böylece BRICS liderlerinin yemeği, Hindistan'ın farklı coğrafyalarına ait tatların tek bir sofrada buluştuğu gösterişli bir sunumla tamamlandı.

Gala yemeğine yalnızca yemekler değil, kültürel gösteriler de eşlik etti. Hindistan ve diğer BRICS ülkelerinden 100'den fazla sanatçının yer aldığı performanslarla ülkelerin kültürel çeşitliliği de gecenin bir parçası haline getirildi.

ZİRVENİN SİYASİ MESAJI

Liderlerin yemek masasında farklı bölgelerin mutfakları buluşurken, zirvenin siyasi ayağında da üye ülkeler ortak bir mesaj vermeye çalıştı.

12 Eylül'de kabul edilen Yeni Delhi Bildirisi'nde, uluslararası krizlerin temel nedenlerinin ele alınması, çatışmaların önlenmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi çağrısı yapıldı. Bildiri, BRICS ülkelerinin daha temsilî ve çok taraflı bir uluslararası düzen hedefini de vurguladı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise BRICS'in yeni bir olgunluk aşamasına geçtiğini belirterek liderlere bildiride yer alan kararları somut adımlara dönüştürme çağrısında bulundu.