Hamburg Havalimanı'nda şüpheli ihbar alarmı! Uçuşlar askıya alındı

Almanya’nın en yoğun hava trafiği merkezlerinden Hamburg Havalimanı, şüpheli bir cisim ihbarı sonrası güvenlik operasyonuna sahne oldu.

Alman polisi, gelen ihbarın ardından havalimanında “acil güvenlik prosedürlerinin devreye alındığını” ve güvenlik kontrol noktası sonrası kalan alanların tamamen boşaltıldığını açıkladı. Bölgedeki yolcu ve personel hızlı bir şekilde tahliye edildi.

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Operasyon sırasında sadece terminal içi değil, apron bölgesinde de hareketlilik yaşandı. Uçuşa hazırlanmakta olan bazı uçaklarda bulunan yolcuların da güvenlik gerekçesiyle indirildiği bildirildi.

Havalimanı işletmesi, güvenlik riskinin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla kalkışların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Buna karşılık iniş trafiğinin kontrollü şekilde sürdüğü belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayın bir bomba tehdidi mi yoksa başka bir güvenlik ihbarı mı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. Güvenlik alanının ne zaman yeniden açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, yolcuların güncel uçuş bilgilerini havayolu şirketleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.