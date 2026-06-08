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Halk TV Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde jet yere çakıldı: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Dominik Cumhuriyeti'nde jet yere çakıldı: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Dominik Cumhuriyeti'nde motoru arızalanan jet havalimanı yakınına düştü. Jet düştükten saniyeler sonra alev topuna dönerken, kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

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Dominik Cumhuriyeti'nde jet yere çakıldı: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti, acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınındaki boş araziye düştü, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, N318JF kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra motoru arızalandı.

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Bunun üzerine acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü.

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT ÖLDÜ

Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.

JET ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, piste iniş yapmaya çalışan jetin motorundan yoğun duman yükseldiği, ardından jetin alev alarak ateş topuna dönüştüğü görüldü.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı.

Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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