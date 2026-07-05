Hamaney'in cenazesinde Trump yine tehdit savurdu: 'Tek bir atışla hepsini yok edebiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine telefonda verdiği demeçte, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki cenaze törenini hedef alarak bir kez daha açıkça tehditler savurdu.

Tören alanındaki kalabalığı işaret eden Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz" ifadelerini kullandı.

CENAZE NEDENİYLE MÜZAKERELERE BİR HAFTA ARA

İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" söyleyen Trump, ancak her iki tarafın da eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle yürütülen görüşmelere bir hafta ara verdiğini belirtti.

NETANYAHU'YA DA GÖNDERME: "PATRONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"

Açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisine de değinen Trump, Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı ile çok iyi anlaştıklarını vurgulayan ABD Başkanı, yine dikkat çeken bir güç gösterisinde bulunarak, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

KRİTİK RANDEVU NATO ZİRVESİ DÖNÜŞÜ OLACAK

Trump, Netanyahu ile yapılması planlanan bu kritik görüşmenin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi dönüşünden sonra, erken bir tarihte olabileceğini söyledi. (AA)