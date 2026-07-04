Hamaney için Tahran’da cenaze töreni: "İntikam" sloganları atıldı

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da veda töreni yapıldı.

Yerel saatle sabah 06.00’da İmam Humeyni Musalla Camisi’nde (Büyük Musalla Camii) gerçekleştirilen törene, İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katılım sağladı.

"CENAZEYE DEĞİL İNTİKAMA GELDİK" SLOGANLARI ATILDI

Yoğun güvenlik önlemleri altında alana gelen binlerce kişilik kalabalık, tören alanına yerleştirilen Hamaney’in tabutunun görünmesiyle birlikte göğüslerine vurarak "İntikam, intikam" sloganları attı.

Cenazeye katılan İranlılar, öfkelerini ve kararlılıklarını "Buraya cenaze için değil, intikam için geldik. Kanını yerde bırakmayacağız" sözleriyle dile getirdi.

Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar da atıldı.

Alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdurken bazı İranlıların yerel kıyafetler ile katıldığı görüldü.

YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'İN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Törende gözyaşları içerisinde tabuta dua eden İranlılar arasında dikkat çeken detaylar yer aldı. Alandaki bazı vatandaşların, hayatını kaybeden liderin babasının yerine dini liderlik görevine gelen oğlu Mücteba Hamaney'in fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Hamaney için yarın (5 Temmuz) İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.

İran'ın 86 yaşındaki eski lideri Ali Hamaney, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in başkent Tahran'da ortaklaşa düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybetmişti. (AA)