Halk tasarruf yaparken Alman vekillerden ortak karar: Maaş zammını reddettiler

Almanya Federal Meclisi, milletvekillerine bu yıl yapılması planlanan maaş artışını durdurma kararı aldı. Cuma günü yapılan oylamada tüm partilerin desteğini alan düzenleme oy birliğiyle kabul edilirken, kararın hükümetin kemer sıkma politikalarının etkilediği vatandaşlarla dayanışma mesajı vermeyi amaçladığı ifade edildi.

DW'nin haberine göre koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına konuşan milletvekili Johannes Fechner, ülkede sert tasarruf tartışmalarının yaşandığı bir dönemde vekil maaşlarının artırılmamasının doğru bir mesaj vereceğini söyledi. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf ise daha önce planlanan yaklaşık 500 euroluk maaş artışının mevcut ekonomik koşullarda kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti. Fechner ve Klüssendorf ayrıca, emeklilik komisyonunun tavsiyesine paralel olarak milletvekillerinin de gelecekte yasal emeklilik sigortası kapsamına alınmasını savundu.

BÜYÜK ORTAKTAN DESTEK

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Hendrik Hoppenstedt de maaş artışının askıya alınmasını desteklediğini ancak bu uygulamanın kalıcı hale gelmemesi, yalnızca istisnai bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili Reinhard Brandl ise hükümetin reformlarının vatandaşlara ek yük getireceğini belirterek, milletvekillerinin zamdan vazgeçmesinin toplumun alınacak önlemleri daha kolay kabul etmesine katkı sağlayacağını söyledi.

MUHALEFETTEN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Federal Meclis'in en büyük muhalefet partisi olan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nden Stephan Brandner, yalnızca bu yılki artışın değil, otomatik maaş artışı sisteminin tamamen askıya alınmasını istedi. Brandner ayrıca federal hükümet üyelerinin de maaşlarının bir bölümünden feragat etmesi gerektiğini savundu.

Yeşiller Partisi milletvekili Helge Limburg ise CDU ile SPD'nin kararı geç aldığını belirterek, maaş artışlarının Temmuz ayı başında yaklaşık 500 euroluk zamla hesaplara yatırıldığını hatırlattı. Limburg, şimdi bu farkın Ağustos ayında idari açıdan masraflı bir süreçle geri alınacak olmasını eleştirdi. Yeşiller de SPD gibi milletvekillerinin yasal emeklilik sigortasına dahil edilmesini desteklediklerini açıkladı.

Sol Parti milletvekili Ina Latendorf ise partisinin milletvekili maaşlarına yönelik artışları uzun süredir adaletsiz bulduğunu ve geçmişte de bu düzenlemelere karşı oy kullandığını söyledi. Latendorf, Sol Parti milletvekillerinin maaşlarının bir bölümünü düzenli olarak bağışladığını da hatırlattı.

500 EUROLUK ARTIŞ İPTAL EDİLDİ

Almanya'da milletvekili maaşları 2014 yılından bu yana nominal ücret endeksindeki artış oranına göre her yıl otomatik olarak güncelleniyor. Bu sistem kapsamında maaşların 1 Temmuz itibarıyla yüzde 4,2 artırılması planlanıyordu. Böylece milletvekillerinin aylık brüt maaşı yaklaşık 11 bin 833 avrodan 12 bin 330 avroya yükselecekti. Federal Meclis'in aldığı son kararla birlikte söz konusu artış yürürlüğe girmeden durdurulmuş oldu.