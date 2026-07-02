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Almanya'da çalışanlara kötü haber! Hastalık izni kuralları tamamen değişiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yüksek hastalık izni oranlarını gerekçe göstererek telefonla rapor uygulamasının kaldırılacağını ve ilk günden doktor raporu zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

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Almanya'da çalışanlara kötü haber! Hastalık izni kuralları tamamen değişiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkedeki yüksek hastalık izni oranlarını gerekçe göstererek çalışma hayatını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri duyurdu.

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Merz, şirketlerdeki devamsızlık oranlarının ekonomiyi ve rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, mevcut uygulamanın artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

Bu kapsamda telefonla hastalık raporu alma uygulamasının kaldırılacağını açıklayan Merz, çalışanların hastalandıkları ilk günden itibaren doktor tarafından düzenlenmiş sağlık raporunu işverenlerine ibraz etmek zorunda kalacağını ifade etti.

SIKI DENETİM GELİYOR

Almanya'da çalışanlara kötü haber! Hastalık izni kuralları tamamen değişiyor - Resim : 2

Yeni uygulamanın çalışanlar için daha sıkı bir denetim anlamına geldiğini kabul eden Merz, " Şirketlerimizdeki olağanüstü yüksek hastalık izni seviyelerini artık kabul edemeyiz. Telefonla hastalık iznini kaldırıyoruz ve hastalık izninin ilk gününden itibaren doktor raporu sunma zorunluluğunu getiriyoruz. Bu zor bir karar olduğunun farkındayız. Ancak iş yerindeki uzun süreli yokluklardan kaynaklanan bu rekabet dezavantajını artık karşılayamayız." açıklamasını yaptı.

Alman hükümeti, düzenlemeyle birlikte hastalık izinlerinin daha etkin şekilde denetlenmesini, suistimallerin önüne geçilmesini ve iş gücü kayıplarının azaltılmasını hedefliyor. Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ve uygulamanın ayrıntılarının ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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