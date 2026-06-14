Halatı bağlamadan genç kadını 40 metreden aşağı attılar! O anlar kamerada

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Brezilya'da bungee jumping, akılalmaz bir ihmalle faciaya dönüştü. 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, güvenlik halatları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Genç kadın hayatını kaybederken, yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın Limeira kentinde, köprü üzerinde "bungee jumping" yapmak isteyen genç kadın, çalışanlar tarafından güvenlik halatları bağlanmadan 40 metre yükseklikten aşağı atıldı.

Atlayıştan saniyeler sonra ekipler, güvenlik halatlarının takılmadığını fark etse de 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Freitas'ın ölümünün ardından polis ekipleri görevli 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.