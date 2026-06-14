Kıyıdan 30 metre açıkta köpekbalığı saldıran kadın yaşam savaşı veriyor

Avustralya'nın Sidney kentindeki popüler Coogee Plajı'nda Cumartesi sabahı yaşanan talihsiz olayda genç bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Kıyıdan yalnızca 30 metre uzaklıkta köpekbalığının hedefi olan genç kadın ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın cankurtaran tarafından sudan çıkarıldıktan sonra helikopterle hastaneye nakledildi.

GENÇ ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredeki plaj ziyaretçilerinin şok dolu bakışları arasında gerçekleşen olayda, talihsiz kadının kolunda ve bacağında çok ağır yaralar oluştu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadının yaşam mücadelesi sürdüğü bildirildi.

KÖPEKBALIĞI İTLAFI TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Yaşanan bu feci köpekbalığı saldırısı, Avustralya genelinde sahillerin güvenliği konusundaki tartışmaları fitilledi. Özellikle halkın yoğun ilgi gösterdiği popüler yüzme alanlarında, riskli köpekbalıklarının itlaf edilmesi yönündeki çağrılar yerel halk ve sivil toplum kuruluşları tarafından yeniden yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Yeni Güney Galler Tarım Bakanı Tara Moriarty, kurbana yardım etmek için adeta zamanla yarışan acil durum ekiplerine ve yerel halka teşekkür etti. Olayın toplum üzerinde derin bir travma yarattığını belirten Moriarty, "Düşüncelerim kurban ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SEÇENEK MASADAN KALKMIYOR"

Gelen baskılar ve güvenlik endişeleri üzerine hükümetin geri adım atmayacağını sinyalini veren Bakan Moriarty, halkın güvenliğini sağlamak adına her türlü radikal kararın alınabileceğini belirtti. Moriarty, köpekbalığı itlafı dahil olmak üzere gelen tüm talepler hakkında, "Toplumu nasıl güvende tutacağımız konusunda hiçbir seçenek masadan kalkmıyor" diyerek açık kapı bıraktı.