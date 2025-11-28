İsviçreli turisti boğa köpekbalığı parçaladı: Erkek arkadaşı da ağır yaralandı

Avustralya'da giden İsviçreli turist çift, denizde köpekbalığı saldırısına uğradı. Genç kadın parçalanarak öldü. Onu kurtarmak isteyen erkek arkadaşı ağır yaralandı.

Avustralya'ya tatile giden İsviçreli turist çifte girdikleri denizde köpakbalığı saldırdı.

The Sun'daki habere göre; Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Crowdy Körfezi'nde kamp kuran çift, sabah erken saatlerde denize girdi.

Ancak çifte beklenmedik bir anda köpekbalığı saldırdı.

GENÇ KADINI KUMSALA ÇIKARDI AMA KURTARAMADI

Yeni Güney Galler yetkilileri, 25 yaşındaki genç kadın Livia Muhlheim'in saldırıda köpekbalığı tarafından bir kaç ısırıldığını ve kolunun koptuğunun saptandığını duyurdu. Erkek arkadaşı Lukas Schindler'in ise genç kadını kurtarmak için köpek balığına engel olmaya çalışırken bacağından ve vücudundan ısırıldı.

whatsapp-image-2025-11-28-at-12-34-47.jpeg

Genç adam buna rağmen ağır yaralı olarak genç kadını kumsala çıkarmayı başardı. Ancak sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

whatsapp-image-2025-11-28-at-12-34-28.jpeg

Lukas Schindler'in ise hastanede tedavi altına alındığı, durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldüKöpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü

Saldırıyı boğa köpekbalığının yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avustralyalı yetkililer, boğa köpekbalıklarının "insanlar için potansiyel olarak tehlikeli" kabul edildiğini belirterek, en ölümcül 3. köpekbalığı türü olduklarını söylediler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

