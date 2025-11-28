İsviçreli turisti boğa köpekbalığı parçaladı: Erkek arkadaşı da ağır yaralandı

Avustralya'ya tatile giden İsviçreli turist çifte girdikleri denizde köpakbalığı saldırdı.

The Sun'daki habere göre; Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Crowdy Körfezi'nde kamp kuran çift, sabah erken saatlerde denize girdi.

Ancak çifte beklenmedik bir anda köpekbalığı saldırdı.

GENÇ KADINI KUMSALA ÇIKARDI AMA KURTARAMADI

Yeni Güney Galler yetkilileri, 25 yaşındaki genç kadın Livia Muhlheim'in saldırıda köpekbalığı tarafından bir kaç ısırıldığını ve kolunun koptuğunun saptandığını duyurdu. Erkek arkadaşı Lukas Schindler'in ise genç kadını kurtarmak için köpek balığına engel olmaya çalışırken bacağından ve vücudundan ısırıldı.

Genç adam buna rağmen ağır yaralı olarak genç kadını kumsala çıkarmayı başardı. Ancak sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Lukas Schindler'in ise hastanede tedavi altına alındığı, durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü

Saldırıyı boğa köpekbalığının yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avustralyalı yetkililer, boğa köpekbalıklarının "insanlar için potansiyel olarak tehlikeli" kabul edildiğini belirterek, en ölümcül 3. köpekbalığı türü olduklarını söylediler.