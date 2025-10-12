Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü

Avustralya'nın kuzeyinde bir köpekbalığı tarafından ısırılan bir genç, hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırıldı ve pazar sabahı itibariyle durumu halen kritik.

15-16 YAŞLARINDA BİR ERKEK

Cumartesi günü yerel saatle 18:20 civarında, Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzey kıyısındaki Thursday Adası'na, 15-16 yaşlarında bir erkeğin yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri çağrıldı.

1000 KM UZAKTAKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Genç, hayati tehlike arz eden karın yaralanmalarıyla yerel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra, 1.000 kilometreden fazla mesafedeki Queensland eyaletinin Townsville kentindeki bir hastaneye hava ambulansıyla nakledildi.

KÖPEKBALIĞI AÇIKLANMADI

Queensland Sağlık Bakanlığı sözcüsü, gencin pazar sabahı kritik durumda olduğunu söyledi.

Saldırıya karışan köpekbalığının türü henüz açıklanmadı.