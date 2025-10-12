Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü

Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
Yayınlanma:
Avustralya’da köpek balığı saldırısına uğrayan 15-16 yaşlarında bir çocuk ağır yaralandı. Durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Avustralya'nın kuzeyinde bir köpekbalığı tarafından ısırılan bir genç, hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırıldı ve pazar sabahı itibariyle durumu halen kritik.

15-16 YAŞLARINDA BİR ERKEK

Cumartesi günü yerel saatle 18:20 civarında, Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzey kıyısındaki Thursday Adası'na, 15-16 yaşlarında bir erkeğin yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri çağrıldı.

Avustralya'da İsrail'in soykırımına karşı protestolar 100. haftasına ulaştıAvustralya'da İsrail'in soykırımına karşı protestolar 100. haftasına ulaştı

1000 KM UZAKTAKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Genç, hayati tehlike arz eden karın yaralanmalarıyla yerel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra, 1.000 kilometreden fazla mesafedeki Queensland eyaletinin Townsville kentindeki bir hastaneye hava ambulansıyla nakledildi.

KÖPEKBALIĞI AÇIKLANMADI

Queensland Sağlık Bakanlığı sözcüsü, gencin pazar sabahı kritik durumda olduğunu söyledi.

İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdıİngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı

Saldırıya karışan köpekbalığının türü henüz açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar