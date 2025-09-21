Son dakika | Kanada Filistin'i resmen tanıdı

Son dakika | Kanada Filistin'i resmen tanıdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nin internet sayfasından tanıma kararına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“1947 yılından bu yana, her Kanada hükümetinin politikası, Orta Doğu'da kalıcı bir barış için iki devletli çözümü desteklemek olmuştur. Bu, İsrail Devleti ile birlikte barış ve güvenlik içinde geleceğini inşa eden egemen, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörüyor.

Onlarca yıl boyunca, Kanada'nın bu hedefe olan bağlılığı, bu sonucun müzakere yoluyla varılan bir anlaşma kapsamında nihayetinde elde edileceği beklentisine dayanıyordu. Ne yazık ki, bu olasılık, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, giderek ve ciddi şekilde zayıflamıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

