Filistin Dışişleri'nden açıklama: Yarın tarihi bir güne tanıklık edeceğiz

Yayınlanma:
Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Filistin için bu haftanın çok verimli ve önemli olacağının altını çizerek, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ FİLİSTİN HALKINI KORUMAYA ALMAKTIR"

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne de değinmeyi ihmal etmeyen Dışişleri Bakanı Şahin, "Bu aşamada Filistin hükümetinin en öncelikli meselesi, Gazze'deki soykırım savaşı ve açlığı durdurmanın yanı sıra zorla yerinden etmenin önüne geçmek ve Filistin halkını korumaya almaktır." şeklinde konuştu.

"YARIN TARİHİ BİR GÜNE TANIK OLACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde bir grup ülkenin Filistin devletini tanıyacağını aktaran Şahin, "Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız. Filistin devletini tanıma ise İsrail'in Filistin toprakları üzerinde egemenliği olmadığı anlamına geliyor." sözlerini kullandı.

10 ÜLKENİN DAHA FİLİSTİN'İ TANIMASI BEKLENİYOR

New York'ta yarın yapılacak BM 80. Genel Kurulunda 10 ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla, Filistin Devletini tanıyan ülke sayısının 157’ye çıkması öngörülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

