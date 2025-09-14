Avustralya'da İsrail'in soykırımına karşı protestolar 100. haftasına ulaştı

Ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne başta olmak üzere Avustralya genelindeki büyük şehirlerde yapılan pazar gösterilerinin, bu hafta 100'üncüsü düzenlendi.

İSRAİL’E YAPTIRIM TALEBİ

Melbourne kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail saldırılarının acilen durdurulmasını ve Avustralya hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

‘İSRAİL TERÖRİST DEVLETTİR’

Konuşmaların ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail terörist devlettir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Siyonizm terörizmdir", "Çocukların ölmesini durdurun", "İsrail'e hemen yaptırım" ve "İsrail saatte bir çocuk öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

'AVUSTRALYA SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR'

Eski Melbourne Belediyesi Meclis Üyesi Jamal Hakim, "Burada 100 haftadır ailelerle birlikte, farklı görüşlerden, kendilerini Avustralyalı olarak tanımlayan insanlarla barışçıl şekilde protesto düzenliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, hemen yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hükümetimiz, İsrail'in işlediği suçlara destek vererek suç ortaklığı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hakim, İsrail'e yönelik yaptırımların artık ertelenemeyeceğini söyleyerek "Rusya'ya ya da savaş suçu işleyen ülkelere nasıl yaptırım uygulanıyorsa, aynı yaptırımların İsrail'e de uygulanması gerekiyor. Avustralya'nın, İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi" yorumunu yaptı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Melbourne kent merkezindeki gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.