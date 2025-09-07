Avustralya halkından İsrail'e yaptırım talebi: Binlerce kişi sokağa döküldü

Melbourne'de Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan göstericilerin eyleminde, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılması istendi.

64 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 700'üncü gününe girdiğinin dile getirildiği eylem kapsamında, yüzde 90'ı yıkılan Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 64 bininin üzerinde Filistinlinin katledildiği kaydedildi.

‘İSRAİL TERÖRİST DEVLETTİR’

Göstericiler, yürüyüş sırasında "İsrail terörist devlettir", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "Yahudiler soykırıma karşı, Filistinlilerle dayanışma içinde" ve "İsrail'e hemen yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar taşıdı.

İSRAİL’E YÖNELİK YAPTIRIM TALEP EDİLİYOR

Gösteriye katılan Janine Short, "Bugün burada, Avustralya'nın Filistin'deki insanlık suçlarına karşı sessiz kalmasını ve İsrail'e yaptırım uygulamayarak bu suça ortak olmasını protesto etmek için toplandık." dedi.

Short, "Avustralya hükümetinden, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesini ve İsrail'e yaptırım uygulamasını, ticareti kesmesini, silah ve askeri malzeme yardımını hemen durdurmasını istiyoruz. Hükümetimizin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

HAFTALIK PROTESTOLAR

Melbourne'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana her pazar kent merkezinde benzer protestolar düzenleniyor.

Hafta içinde ise İsrail yanlısı milletvekillerinin ofisleri, İsrail'e askeri malzeme tedarik eden firmalar ve limanlarda sevkiyatların yapıldığı noktalarda gösteriler yapılıyor.

Göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ederken, Avustralya hükümetine de bu konuda inisiyatif alma çağrısında bulunuyor.

