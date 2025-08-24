Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
Avustralya genelinde on binlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etmek amacıyla Sidney, Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere 40'tan fazla şehirde gösteri düzenledi.

Avustralya genelinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla sokağa çıktı. Sidney, Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere 40'tan fazla kentte düzenlenen protestolara yüz binlerce kişi katıldı.

palasitne.jpg

Avustralya basınının aktardığına göre, Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrası İsrail ile diplomatik ilişkilerin gerildiği ülkede, on binlerce kişi Filistin'e destek eylemleri için sokaklara döküldü. Filistin Eylem Grubu, ülke genelinde yaklaşık 350 bin kişinin mitinglere katıldığını iddia ederken, özellikle Sidney, Brisbane ve Melbourne'daki gösterilerin yoğun kalabalık topladığı belirtildi.

Miting organizatörlerinden Josh Lees, protestoların amacının "Gazze'deki soykırıma son verilmesini ve hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etmek" olduğunu söyledi. Protestocular, Filistin bayrakları taşıyarak sık sık "Özgür Filistin" sloganı attı.

palastinea.jpg

Öte yandan, Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Ryvchin, bu mitinglerin "güvenli olmayan bir ortam yarattığını" savunarak yapılmaması gerektiğini belirtti.

Avustralya ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, Başbakan Anthony Albanese'nin Filistin Devleti'ni "şartlı olarak tanıyacağını" açıklamasının ardından gerginleşmişti. Bu açıklama, Sidney'deki simgesel Harbour Bridge köprüsünde on binlerce kişinin barış ve Gazze'ye yardım çağrısı için yürümesinden kısa bir süre sonra gelmişti.

