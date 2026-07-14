Hakan Fidan'ın o sözlerine İran'dan sert itiraz: İsrail ile kıyaslamak kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerden ABD ile yürütülen mutabakat sürecine, nükleer faaliyetlerden bölgesel gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'ın bölgesel politikalarına yönelik açıklamalarına verilen yanıt oldu.

Bakan Fidan, geçtiğimiz günlerde The National gazetesine verdiği demeçte İran’ın bölgedeki adımlarının İsrail’in işgalci politikalarına benzediğini öne sürmüş, "Her ulusun egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tamamen tanındığı bir duruma geri dönmemiz gerekiyor. İran uzun süredir bu ülkelerde vekiller bulundurarak önleyici bir güvenlik politikası yürüttüğünü iddia ediyor, tıpkı İsraillilerin güvenliklerinin bir parçası olarak bölgenin geri kalanını işgal etmesi gibi.” açıklamasını yapmıştı.

"YERSİZ KIYASLAMA"

Bekayi, Hakan Fidan'ın, İran'ın uzun yıllardır Irak başta olmak üzere bazı ülkelerde vekil güçler üzerinden yürüttüğü politikayı İsrail'in güvenlik gerekçesiyle bölgeyi işgal etme anlayışıyla benzer gördüğüne ilişkin sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Fidan'ın değerlendirmesini "yersiz bir kıyaslama" olarak nitelendiren Bekayi, "Sayın Fidan gibi bir şahsiyetin böyle bir benzetme yapması gerçekten hayret vericidir. Kendisi de çok iyi bilmektedir ki İsrail rejimi doğası gereği yayılmacı bir yapıya sahiptir ve yalnızca İran'a değil, Türkiye dahil tüm bölge ülkelerine zarar verme arayışındadır. Böyle tuhaf bir sonuca nasıl ulaştıkları bizim açımızdan soru işaretidir." ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN BÖLGEDE VEKİL GÜCÜ YOK"

İran'ın bölgesel faaliyetlerine ilişkin iddiaları da reddeden Bekayi, Tahran yönetiminin bölgede herhangi bir vekil güç bulundurmadığını savundu. Türkiye'ye de mesaj veren Bekayi, "Türkiyeli dostlarımızdan değerlendirmelerini sahadaki gerçeklerle uyumlu hale getirmelerini ve İsrail rejiminin çıkarlarına hizmet edebilecek analizleri tekrarlamaktan kaçınmalarını bekliyoruz." dedi.

İSLAMABAD MUTABAKATI ÇIKMAZDA

Basın toplantısında ABD ile yürütülen İslamabad Mutabakatı'nın geleceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Bekayi, sürecin ciddi bir kriz dönemine girdiğini söyledi.

İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini öne süren Bekayi, buna karşın karşı tarafın taahhütlerine uymadığını savundu. ABD'yi mutabakatın temel unsurlarını aşındırmakla suçlayan Bekayi, mevcut tablonun anlaşmanın geleceği açısından ciddi belirsizlikler doğurduğunu ifade etti.

UAEA DENETÇİLERİNE İZİN ÇIKMADI

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin, denetçilerin yeniden İran'a dönmesi ve son saldırılarda zarar gören nükleer tesislerde inceleme yapabilmesi yönündeki çağrısına da net bir yanıt verdi.

İran'ın bu talebe olumlu yaklaşmadığını belirten Bekayi, denetçilerin ülkeye dönüşüne izin verilmeyeceğini açık şekilde dile getirerek, "Hayır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bekayi, bazı uluslararası basın organlarında yer alan ve hasar gören nükleer tesislerde yeniden inşa faaliyetlerinin başladığını öne süren uydu görüntülerine ilişkin haberleri henüz incelemediğini belirtti. Bu nedenle söz konusu iddialar hakkında değerlendirme yapmaktan kaçındı.