Google CEO'su resmen duyurdu: Türk isme üst düzey görev

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi Sundar Pichai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Google DeepMind'daki yeni görev dağılımını duyurdu. Pichai, yapılan değişikliklerle birlikte şirketin yapay zeka alanındaki liderlik yapısının yeniden şekillendiğini belirtti.

HASSABİS'İN YENİ GÖREVLERİ

Pichai, Google DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis'in, Google DeepMind'ın yönetim kurulu başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görev yapacağını duyurdu. Hassabis'in aynı zamanda Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi sürdüreceğini belirten Pichai, yeni görevinde zamanını ve odağını yapay genel zekanın ve bilimsel keşiflerin geleceğini şekillendirmeye ayıracağını ifade etti. Pichai, bu çalışmanın Alphabet ve insanlık için büyük önem taşıdığını vurguladı.

KAVUKÇUOĞLU'NA ÜST DÜZEY SORUMLULUK

Sundar Pichai, Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu'nun ise Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini açıkladı. Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını aktaran Pichai, "Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve WaveNet ile DQN gibi önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde" ifadelerini kullandı.

(AA)