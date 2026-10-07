Genç güzellik kraliçesi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Brezilya'da güzellik kraliçesinin hayatını kaybettiği olay, saniyeler içinde yaşandı. 22 yaşındaki Ana Beatriz Araújo Ferreira, ailesiyle birlikte geçirdiği bir öğle yemeği sırasında annesinin evinin bahçesinde yeğeninin saçını tararken yıldırımın hedefi oldu.

YEĞENİNİN SAÇLARINI TARIYORDU

Olay, 3 Ekim Cumartesi günü Tocantins eyaletine bağlı Almas kentinde meydana geldi. Ferreira, ailesiyle bir araya geldiği sırada önce 5 yaşındaki oğlu Luiz Henrique'yi yıkadı. Ardından oğlunu evin içine gönderen genç kadın, kardeşinin küçük kızının saçını yapmak için bahçede kaldı.

Ferreira'nın bulunduğu alanın yakınında ağaçlar ve küçük bir açık hava yıkanma bölümü bulunuyordu. Genç kadın yeğeninin saçını taradığı sırada yıldırım düştü.

Ailesinin aktardığına göre olay sırasında hava tehlikeli görünmüyordu. Gökyüzünün kapalı olduğunu ancak yalnızca hafif bir çiseleme yaşandığını belirten kardeşi César Augusto, her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU"

Ağır yaralanan Ferreira'ya olayın hemen ardından müdahale edildi. Genç kadın önce hayatta olarak hastaneye kaldırıldı, daha sonra Porto Nacional'daki sağlık kuruluşuna sevk edildi ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında yeğeninin de elektrik akımından etkilendiği bildirildi. Çocuk hastanede kontrol altına alındıktan sonra taburcu edildi. Yıldırımın evdeki bazı lambaları ve anteni de kullanılmaz hale getirdiği aktarıldı.

ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE TAÇ GİYMİŞTİ

Ferreira'nın ölümü, genç kadının kısa süre önce kazandığı unvan nedeniyle Almas'ta daha büyük yankı uyandırdı.

Ferreira, Haziran ayında düzenlenen 27. ExpoAlmas kapsamında Rodeo Kraliçesi seçilmişti. Etkinliği düzenleyen Almas Kırsal Birliği, genç kadının kentin geleneklerini neşesi ve sempatik kişiliğiyle temsil ettiğini belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Yakınları tarafından "Aninha" diye çağrılan Ferreira aynı zamanda fizyoterapi öğrencisiydi. Üniversitede eğitimine yeni başlayan genç kadın, eğitimini annelik ve aile hayatıyla birlikte sürdürüyordu.

5 YAŞINDAKİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI

Ferreira'nın geride 5 yaşındaki oğlu Luiz Henrique'nin yanı sıra ailesini bıraktığı belirtildi. Genç kadının cenaze töreni 4 Ekim'de ailesinin evinde gerçekleştirildi. Cenazesi 5 Ekim'de Almas'taki mezarlıkta toprağa verildi.

Brezilya makamları da olayın koşullarını incelemeye aldı. Ferreira'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı Almas'taki 100. Polis Merkezi yürütüyor.