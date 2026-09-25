Güzellik yarışmasında büyük skandal! Korumasız boşluğa düştü, ağır yaralandı

Güzellik yarışması için çıktığı sahne, Miss Jamaica Gabrielle Henry’nin hayatında kabusa dönüştü. Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenen Miss Universe ön elemelerinde sahnede yürüdüğü sırada yaklaşık 5 metre derinliğindeki korumasız bir boşluğa düşen Henry, geçirdiği ağır kaza nedeniyle aylarca hastanede tedavi gördü.

Doktor olan Henry, yaşadığı kazanın ardından şimdi Miss Universe organizasyonu ile Taylandlı yapım şirketi Miss Grand International’a dava açtı. Delaware Superior Court’ta açılan davada organizasyon tarafı ihmal, tesis güvenliğinden sorumluluk ve duygusal zarara neden olmakla suçlandı.

SAHNEDEKİ BOŞLUK FARK EDİLMEDİ

Dava dosyasına göre Henry, sahnedeki yoğun ışıklar nedeniyle önünü göremedi. Yürüyüşünü sürdürdüğü sırada ise herhangi bir bariyer, uyarı levhası veya aydınlatmayla korunmayan açıklıktan aşağı düştü.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta beton parçaları ve sahne aydınlatma ekipmanlarının bulunduğu belirtildi.

Henry, düşüşün ardından bilincini kaybetti. Doktorların müdahalesinde travmatik beyin hasarı ve çok sayıda beyin kanaması tespit edildi.

Davada, söz konusu açıklığın yalnızca canlı yayın sırasında değil, provalar sırasında da yeterince güvenlik önlemiyle çevrilmediği öne sürüldü. Henry ayrıca yarışmacıların sahnedeki tehlikeye ilişkin endişelerini dile getirdiğini iddia etti.

“GÜZEL BİR AN, PARAMPARÇA OLMUŞ BİR HAYALE DÖNÜŞTÜ”

Yaşadıklarını kaleme aldığı yazısında Henry, kazanın hayatındaki etkisini çarpıcı sözlerle anlattı.

“Korumasız bir deliğe düştüm. Travmatik bir beyin hasarı yaşadım ve bu, hayatımın seyrini kalıcı olarak değiştirdi. Bir anda güzel bir an, paramparça olmuş bir hayale dönüştü.”

Henry, beyin hasarından sonraki iyileşme sürecini de kolay kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, “Sanki bedeninizin dışına çıkmış ve size ait olmayan bir hayata geri dönmüşsünüz gibi” ifadelerini kullandı.

AYLARCA HASTANEDE KALDI

Kazanın ardından Henry, Kasım 2025 ile Mart 2026 arasında Bangkok ve Jamaika’daki hastanelerde tedavi gördü.

Yaşadığı sağlık sorunları, göz hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini tamamlamasını da engelledi. Kariyerinin önemli bir döneminde hastanede hasta olarak bulunmasının kendisi için ayrıca ağır olduğunu belirten Henry, mesleki hayatına ancak değiştirilmiş bir çalışma programıyla dönebildiğini söyledi.

“Öğrenciden doktora, doktordan hastaya dönüştüm. Şimdi yeniden ilerlemeye çalışıyorum.”

ORGANİZASYON ÖNCE “KÜÇÜK YARALANMALAR” DEMİŞTİ

Kazanın ardından Miss Universe yetkililerinin Henry’nin yaralanmalarını başlangıçta “birkaç küçük yara” olarak tanımladığı aktarıldı.

Ancak ilerleyen haftalarda organizasyon, düşüşün ciddi yaralanmalara yol açtığını kabul etti. Miss Universe yönetimi ayrıca olayın ardından “tam ve derhal sorumluluk aldığını” açıklayarak Henry’nin tıbbi masraflarını üstlendi.

Henry ise şimdi açtığı davayla birlikte sahnedeki güvenlik koşullarının ve kazanın sorumluluğunun hukuki olarak incelenmesini istiyor.

AYNI SAHNEYE AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı ağır kazaya rağmen Henry, aylar sonra sahnelere geri döndü. Mayıs ayında Atlanta’da düzenlenen bir yardım etkinliğine sandalye üzerinde katılan eski güzellik kraliçesi, ağustos ayında ise Miss Jamaica 2026 Nevaeh Allen’ın tacını taktı.

Henry, yaşadığı sürecin kendisine önemli bir ders verdiğini belirterek, “Güzellik kraliçeleri olarak başkalarını ayağa kaldırmakla görevlendiriliyoruz. Benim yolculuğumda ise başkalarının beni kaldırmasına izin vermeyi öğrendim.” dedi.