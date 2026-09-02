Gemi faciası nedeniyle 3 gün müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

KKTC'de, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından ilan edilen yas kapsamında yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yönelik kısıtlama uygulanacak.

DÜĞÜNLER KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Lefkoşa Kaymakamı Fadıl Keleş'in verdiği bilgilere göre, halkın yaşanan facia nedeniyle duyduğu üzüntü ve hassasiyet dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

Buna göre, düğün salonlarında gerçekleştirilen düğünler istisna olmak üzere, konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanı ve benzeri yerlerde müzik yayını yapılmasına izin verilmeyecek.

Kararın ilgili kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yasağa uyulmasının sağlanması istendi.

GİRNE AÇIKLARINDA GEMİ FACİASI

Kararın, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından alınması dikkat çekti.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Girne Limanı'na dönmeye çalışan gemi daha sonra alabora oldu.

Kazanın ardından 241 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra kazayla ilgili süreç de devam ediyor.

Başbakan Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıkçı'yı görevden aldı.