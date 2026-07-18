Gece uyurken dehşeti yaşadı! Gözlerini açınca farelerin yüzünü kemirdiğini gördü!

ABD’nin Chicago kentinde gece saatlerinde yüzünde hissettiği hareketle uyanan bir adam, farelerin yüzünü kemirdiğini görünce büyük panik yaşadı. Hastaneye kaldırılan Herivierto Hermandez, aylardır fare istilası nedeniyle yetkililere başvurduğu ancak sorunun giderilmediğini öne sürdü.

Chicago’da bahçe katındaki dairesinde uyuyan Herivierto Hermandez, gece 03:00 sıralarında yüzünde hissettiği garip bir hareket nedeniyle gözlerini açtı. O anda başının üstünde dolaşan farelerle karşılaşan Hermandez, hayvanlardan birinin yüzünü ısırdığını fark etti. Büyük panik yaşayan adam fareleri güçlükle uzaklaştırdı.



YÜZÜNDEN YARALANDI



Saldırının ardından yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Hermandez hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından antibiyotik tedavisine alınan adama, kuduz riskine karşı koruyucu tedavi de uygulandı. Yetkililer, yüzündeki yara ve şişlikler nedeniyle tedavisi süren Hermandez’in sağlık durumunun kontrol altında olduğunu bildirdi.



Fox32'de yer verilen habere göre, yaşadığı apartmanda fare sorunuyla sıklıkla karşılaştığını belirten Hermandez, kemirgenlerin geceleri yatağa çıktığını, mutfak tezgahlarında dolaştığını ve evin birçok yerine tuvaletlerini yaptığını iddia etti. Sorunu defalarca bina yönetimine bildirmesine rağmen kalıcı bir çözüm sağlanmadığını savundu.

YÖNETİM SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Bina yönetimi ise iddiaları reddederek kiracıları şikayetlerini dikkate aldıklarını açıkladı. Açıklamada binanın yenilenmesi için yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırım yapıldığı belirtilirken, saldırıya uğrayan kiracının kira borclari nedeniyle tahliye sürecinde olduğu öne sürüldü.